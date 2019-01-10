السبت.. افتتاح مشروع إعادة تدوير البطاريات المستهلكة والتالفة بالمنوفية

كتب ـ يوسف عفيفي:

تفتتح وزارة البيئة، السبت المقبل، مشروع إعادة تدوير البطاريات المستهلكة والتالفة بنظام أوتوماتيكي بشركة النسر للصناعات الكيماوية - صناعات البلاستيك والكهرباء المصرية، بمدينة السادات في محافظة المنوفية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إن ذلك يأتي بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور عمرو نصار وزير الصناعة والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ومحافظ المنوفية.