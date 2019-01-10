  • عاجل:"الكل يعمل حسابه".. الأرصاد تحذر: 72ساعة دفء بعدها أمطار ورياح وبرودة (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أمم أفريقيا 2019 أسعار البنزين حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    السبت.. افتتاح مشروع إعادة تدوير البطاريات المستهلكة والتالفة بالمنوفية

    01:59 م الخميس 10 يناير 2019
    السبت.. افتتاح مشروع إعادة تدوير البطاريات المستهلكة والتالفة بالمنوفية

    أرشيفية

    كتب ـ يوسف عفيفي:

    تفتتح وزارة البيئة، السبت المقبل، مشروع إعادة تدوير البطاريات المستهلكة والتالفة بنظام أوتوماتيكي بشركة النسر للصناعات الكيماوية - صناعات البلاستيك والكهرباء المصرية، بمدينة السادات في محافظة المنوفية.

    وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إن ذلك يأتي بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور عمرو نصار وزير الصناعة والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ومحافظ المنوفية.

    وزارة البيئة البطاريات المستهلكة المنوفية شركة النسر للصناعات الكيماوية صناعات البلاستيك

    الخبر التالى:

    وزير الكهرباء يشارك في الدورة التاسعة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "IRENA"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان