وزير الأوقاف: مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية يناقش 40 بحثا في بناء الشخصية

كتب – محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن عدد البحوث التي تم اعتماد طباعتها للمشاركة في المؤتمر الدولي الـ29 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية المقرر انعقاده يومي ١٩ و ٢٠ من يناير يناير الجاري، وصل 41.

وأضاف جمعة في بيان له الخميس، أن المؤتمر الـ29 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يعقد تحت عنوان " بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدم الدول والحفاظ على هويتها، بمشاركة وفود وعلماء من 40 دولة حول العالم.