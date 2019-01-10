وزير الأوقاف: مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية يناقش 40 بحثا في بناء الشخصية
كتب – محمود مصطفى:
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن عدد البحوث التي تم اعتماد طباعتها للمشاركة في المؤتمر الدولي الـ29 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية المقرر انعقاده يومي ١٩ و ٢٠ من يناير يناير الجاري، وصل 41.
وأضاف جمعة في بيان له الخميس، أن المؤتمر الـ29 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يعقد تحت عنوان " بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدم الدول والحفاظ على هويتها، بمشاركة وفود وعلماء من 40 دولة حول العالم.
-
183
-
147
-
144
-
139
-
113
-
90
-
88
-
81
-
64
-
60