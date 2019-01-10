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    وزير الأوقاف: مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية يناقش 40 بحثا في بناء الشخصية

    11:05 ص الخميس 10 يناير 2019
    وزير الأوقاف: مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية يناقش 40 بحثا في بناء الشخصية

    كتب – محمود مصطفى:
    قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن عدد البحوث التي تم اعتماد طباعتها للمشاركة في المؤتمر الدولي الـ29 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية المقرر انعقاده يومي ١٩ و ٢٠ من يناير يناير الجاري، وصل 41.
    وأضاف جمعة في بيان له الخميس، أن المؤتمر الـ29 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يعقد تحت عنوان " بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدم الدول والحفاظ على هويتها، بمشاركة وفود وعلماء من 40 دولة حول العالم.

    مختار جمعة وزير الأوقاف البحوث المطبوعة الأعلى للشؤون الإسلامية

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