"القومي للسكان" يعلن المؤشرات الصحية لـ 6 محافظات.. اليوم

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إن المجلس سيعلن اليوم الخميس نتائج دراسة المجلس بالتعاون مع كلية الطب بجامعة عين شمس، عن المؤشرات الديموجرافية والصحية لـ6 محافظات على مستوى الجمهورية، هي: الشرقية والبحيرة والإسماعيلية والمنيا وأسيوط وسوهاج.

وأوضح حسن، في تصريحات صحفية، أنه تم اختيار المحافظات الست تمثيلاً لمحافظات الوجهين البحري والقبلي من خلال اتباع المنهج الوصفي واستخدام الأسلوب الكمي لجمع البيانات، مشيرًا إلى أن الدراسة تضمنت متوسط حجم الأسر، ومعدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، ومعدل الإنجاب الكلي، ونسبة زواج الأطفال، ونسبة ختان الإناث.

وأشار إلى أن الدراسة التي أشرف عليها المجلس ونفذها قسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بكلية الطب جامعة عين شمس، تساعد في التعرف على الوضع الراهن للسكان سواء ما يخص الخصائص الديموجرافية أو الاقتصادية أو الصحية لأفراد الأسر بتلك المحافظات، وذلك بهدف تحديد أهم التدخلات اللازمة والضرورية لتحسين الخصائص السكانية للمجتمع.​