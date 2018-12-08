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لجنة العمال بـ"المحافظين" تناقش بنود قانون العمل الجديد

11:25 م السبت 08 ديسمبر 2018
لجنة العمال بـ"المحافظين" تناقش بنود قانون العمل الجديد

شعبان خليفة رئيس لجنة العمال المركزية

كتب- محمد نصار:

نظمت لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين، برئاسة شعبان خليفة رئيس لجنة العمال المركزية؛ وبمشاركة تنسيقية المرأة بالحزب، جلسة نقاشية حول بنود قانون العمل والوقوف على البنود التى تستلزم التعديل وطرح الحلول البديلة لتقديمها فى نهاية المطاف إلى الهيئة البرلمانية للحزب الخروج بصيغة قانونية ومن ثم تقديمها إلى مجلس النواب.

وناقشت الجلسة بند عمالة الأطفال فى قانون العمل والتى خلصت إلى تعديل بند القانون ضمانة لحقوق الطفل، كما اقترح الحضور فى جلسة الاستماع بضرورة إضافة بند فى قانون العمل لعاملات المنازل وضرورة إثبات حقوقهم المشروعة.

حضر الجلسة شعبان خليفة رئيس لجنة العمال المركزية بالحزب، نجوى إبراهيم نائب رئيس الحزب لشئون المرأة، داليا فكرى عضو تنسيقية المرأة، ولفيف من أعضاء الحزب والمنظمات المدنية.​

حزب المحافظين قانون العمل الجديد شعبان خليفة لجنة العمال المركزية مجلس النواب

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