مصدر بـ"الأعلى للإعلام": تلقينا خطابًا يتهم 4 قنوات بالتهرب من الضرائب

القاهرة - مصراوي:

قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، السبت، إنه تلقى خطابًا من إدارة الكسب التابعة لمصلحة الضرائب يتهم 4 قنوات بالتهرب من دفع ضريبة العمل.

وقال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس بدأ بالفعل فحص ملفات الضرائب الخاصة بالقنوات ومنها مجموعة قنوات "بانوراما" التي شملها إخطار إدارة الكسب بمصلحة الضرائب وذلك تطبيقا للقانون رقم 180 لسنة 2018.

وأكد المصدر، أنه تم إخطار مساعد وزير الداخلية لمباحث التهرب الضريبي، وذلك في إطار التعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومختلف إدارات وزارة الداخلية، لافتا إلى أن عملية الفحص ستشمل بالإضافة إلى القنوات الأربع، جميع القنوات التليفزيونية.