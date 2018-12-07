"برودة وشبورة واضطراب ملاحة".. الأرصاد تعلن توقعات طقس السبت

كتبت - عايدة رضوان:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد طقس السبت تحسنًا في الأحوال الجوية ليسود طقس مائل للبرودة شمالًا حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا، على أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

كما توقع خبراء الهيئة - وفقًا لبيان اليوم الجمعة- أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وقال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن التحسن في الأحوال الجوية يبدأ غدًا السبت، بعد موجة من سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بالمحافظات.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة - العظمى والصغرى - المتوقعة غدًاالسبت بكافة أنحاء الجمهورية:

القاهرة 14 20

شبين الكوم 14 19

طنطا 14 19

دمنهور 14 19

الإسكندرية 15 19

بلطيم 13 20

مطروح 14 19

السلوم 09 18

سيوة 11 18

بورسعيد 14 21

دمياط 14 20

الزقازيق 14 20

الإسماعيلية 12 20

السويس 15 20

العريش 12 21

رفح 11 20

رأس سدر 15 18

نخل 09 17

نويبع 17 20

طابا 12 17

كاترين 05 14

الطور 15 20

شرم الشيخ 17 21

الغردقة 15 22

مرسى علم 14 23

الفيوم 13 20

بني سويف 13 20

المنيا 11 20

أسيوط 09 20

سوهاج 11 21

قنا 12 22

الأقصر 12 22

أسوان 13 22

أبو سمبل 11 21

الوادي الجديد 03 21

شلاتين 16 24

أبو رماد 18 23

رأس حدربة 19 23

حلايب 19 23