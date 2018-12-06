التعليم العالي: مصر تفوز بمقعد نائب ممثل المجموعة العربية باليونسكو

كتبت- داليا شبل:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فوز مصر بمقعد نائب الرئيس كممثل للمجموعة العربية باليونسكو.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، الخميس، جاء ذلك في إطار الاجتماع الحكومي الدولي الأول بشأن الاتفاقية العالمية للاعتراف بمؤهلات التعليم العالي، والذى يهدف إلى مراجعة الدول الأعضاء لمشروع الاتفاقية العالمية للاعتراف بمؤهلات التعليم العالي الذي عرض خلال الدورة ٣٩ للمؤتمر العام للمنظمة.

وأشار عبد الغفار إلى أنه من المنتظر الانتهاء من صياغة الاتفاقية وتقديمها للاعتماد بالمؤتمر العام في دورته الأربعين عام ٢٠١٩ ، موضحا أن الاتفاقية العالمية تتناول ست اتفاقيات إقليمية للاعتراف بمؤهلات التعليم العالي.

وتعد مصر عضو بثلاث اتفاقيات إقليمية، وهي اتفاقية ١٩٧٨ الخاصة بالدول العربية و اتفاقية ١٩٧٦ الخاصة بالدول المطلة علي البحر المتوسط، واتفاقية أديس أبابا الخاصة بالدول الإفريقية .

ونوه عبدالغفار، إلى أن الاتفاقية العالمية تهدف إلى وضع الأطر العامة للاتساق الدولي في إجراءات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي، لافتًا إلى أن هذا يزيد من الحراك الأكاديمي إقليميا ودوليا، فضلا عن الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي كأداة مساعدة لرفع جودة التعليم.

وأشارت التعليم العالي إلى أنه قد مثل مصر خلال الاجتماع التحضيري الذي عقد في الفترة من ٥ الي ٧ ديسمبر، بمقر اليونسكو بباريس، كلا من الدكتور محمد لطيف أمين، المجلس الاعلى للجامعات، والدكتور نيفين خالد، المستشار الثقافي المصري.​