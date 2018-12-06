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    الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس السيسي على اتفاقية تعاون قضائي مع الكويت

    10:54 ص الخميس 06 ديسمبر 2018
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    • عرض 38 صورة
    • عرض 38 صورة
    • عرض 38 صورة
    • عرض 38 صورة
    • عرض 38 صورة
    • عرض 38 صورة
    • عرض 38 صورة
    • عرض 38 صورة
    • عرض 38 صورة
    • عرض 38 صورة
    • عرض 38 صورة
    • عرض 38 صورة
    • عرض 38 صورة
    • عرض 38 صورة
    • عرض 38 صورة
    • عرض 38 صورة
    • عرض 38 صورة
    • عرض 38 صورة
    • عرض 38 صورة
    • عرض 38 صورة
    • عرض 38 صورة
    • عرض 38 صورة
    • عرض 38 صورة
    • عرض 38 صورة
    • عرض 38 صورة
    • عرض 38 صورة
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    كتب- محمد نصار:

    نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 49 الصادر بتاريخ 6 ديسمبر 2018، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 104 لسنة 2017، بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية "الجنائية" ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والكويت والموقعة في القاهرة بتاريخ 2017/1/3.

    الجريدة الرسمية السيسي اتفاقية تعاون قضائي الكويت

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