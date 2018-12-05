"الآثار": فتح المتاحف والمواقع الأثرية للأفارقة بنفس رسوم المصريين خلال 2019

كتب- يوسف عفيفي:

​قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار معاملة مواطني الدول الإفريقية معاملة المصريين فيما يتعلق برسوم زيارة المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة خلال عام 2019، بمناسبة رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي للعام 2019.

وذكر المجلس - في بيان اليوم الأربعاء - أن القرار يأتي في إطار الاستعدادات الجارية والمتعلقة برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في 2019، والتي تعد فرصة ذهبية لتدعيم وترسيخ مكانة مصر الإفريقية.

يذكر أنه تم انتخاب مصر بالإجماع لرئاسة الاتحاد الأفريقي في دورته القادمة الحادية والثلاثين لعام 2019، وذلك تقديرًا لدورها الريادي في القارة الإفريقية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.