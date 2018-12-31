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بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يكشف أماكن سقوط الأمطار بأول يومين في 2019

11:22 م الإثنين 31 ديسمبر 2018
بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يكشف أماكن سقوط الأمطار بأول يومين في 2019

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كتب- أحمد مسعد:

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان والسيول، التابع لوزارة الري، الإثنين، عن توقعاته بسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ليلة رأس السنة وبداية العام الجديد.

ونشر المركز في منشور له عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، خرائط ونماذج بيانية لحالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وتوقع المركز، سقوط أمطار خفيفة، غدًا الثلاثاء، على أقصى السواحل الشمالية الغربية، وسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية يوم الأربعاء.

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سقوط الأمطار مركز التنبؤ بالفيضان وزارة الري أمطار خفيفة رأس السنة

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