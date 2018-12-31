"سوق للعقود" .. تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع رئيس البورصة

كتب- محمد غايات:

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال لقائه اليوم الاثنين، محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية آخر المستجدات والتطورات التي طرأت على أداء البورصة، كما جرى استعراض أهم ملامح استراتيجية إدارة البورصة لتطوير وتنمية سوق رأس المال خلال المرحلة المقبلة، للاستمرار في الاضطلاع بدوره كداعم لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرامية لتعزيز المسار الاقتصادي وتحسين الأحوال المعيشية، وتوفير التمويل لمصدري الأسهم والسندات لتمويل انشطتهم وتوسعاتهم الاستثمارية.

كما تناول الاجتماع أيضا، بحث خطط تدشين بورصة سلعية للسوق، وفق أنظمة تسوية وتداول "إلكترونية" تسهم في تحقيق مزيد من التنظيم للأسواق، وترفع من كفاءة ومرونة عملية "التسعير"، وتسهم في استقرار أسواق السلع - على أن يتم اختيار السلع وفق محددات رئيسية، وهي: أن تكون السلع قابلة "للتنميط" والتخزين، وتمتعها بسوق كبير، وتحظى بالإقبال عليها.

كما تطرق اللقاء إلى بحث خطط البورصة لإنشاء سوق للعقود "المشتقات المالية"، فضلاً عن الأدوات والمنتجات المالية التي تعمل إدارة البورصة على تطبيقها خلال الفترة المقبلة، وذلك لتعزيز التداول والسيولة، ومنها بيع الأوراق المالية المقترضة، ونشاط صانع السوق.

وصرح رئيس البورصة - خلال اللقاء - بأن إدارة البورصة تعمل على استكمال جهودها لتعميق سوق رأس المال المصري وفق أفضل المعايير والمواصفات العالمية، من منظور سلسلة القيمة المضافة، عبر تحسين معدلات الإفصاح، بالتواصل ما بين الشركات المقيدة والمستثمرين، وتبسيط وتطوير آليات التداول، مع استحداث أدوات مالية جديدة، والعمل على زيادة معدلات الثقافة والوعي المالي لزيادة أعداد المستثمرين.​