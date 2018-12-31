غدا.. 3 وزراء يطلقون مشروع الحنفيات الموفرة في المساجد

كتب - محمود مصطفى:

يطلق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، صباح الثلاثاء المقبل، مشروع الحنفيات الموفرة في المساجد من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها.

ويعقد الوزراء الثلاثة مؤتمرًا صحفيًا لشرح التجربة وبيان أهميتها وتأكيد ثقافة ترشيد المياه وحسن استخدامها، مع إطلاق حملة عامة للتوعية بالحفاظ على المياه وحسن استخدامها بالتنسيق بين الوزارات الثلاث وسائر الجهات المعنية بنشر ثقافة ترشيد استخدام المياه.​

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أن ذلك يأتي بعد نجاح تجربة استخدام الحنفيات الموفرة ببعض المساجد الكبرى ومنها مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، من إنتاج وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع وزارة الري وبإشرافها من خلال لجنة مشتركة بين الوزارات الثلاث، وفي إطار خطة الدولة لترشيد المياه ونشر ثقافة الترشيد بين المواطنين.​