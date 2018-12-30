رحيل الشاعر محمد أبو دومة بعد صراع مع المرض

كتب- محمد عاطف:

فقد الوسط الأدبي مساء اليوم الأحد، الشاعر الكبير محمد أبودومة عن عمر ناهز الـ74 عاما، بعد معاناة مع مرض القلب، بعدما أجرى جراحة دقيقة بالمملكة العربية السعودية عام 2007.

يذكر أن "أبودومة"، كان أستاذًا بدار العلوم، ويدرس مادة الأدب المقارن، والفترة الأخيرة كان لا يذهب إلى الكلية في الكثير من الأحيان نظرًا لظروفه الصحية.

ولد "أبودومة" عام 1944 في محافظة سوهاج بمصر بقرية كوم غريب ونشأ وتربى فيها. حاصل على ليسانس آداب في اللغات الشرقية، وماجستير ودكتوراه في الأدب المقارن من المجر 1986.

من أشهر دواوينه الشعرية، "المآذن الواقعة على جبال الحزن" 1978، "السفر في أنهار الظمأ" 1980، "الوقوف على حد السكين" 1983، "أتباعد عنكم فأسافر فيكم" 1987، "تباريح أوراد الجوى" 1990، "الذي قتلته الصبابة والبلاد" 1998.