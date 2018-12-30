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رئيس جامعة حلوان يجري جولة تفقدية لمتابعة الامتحانات

02:03 م الأحد 30 ديسمبر 2018
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كتب- محمد قاسم:

أجرى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، بمرافقة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، جولة لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ( 2018/2019).

وتفقد نجم، كليتي الآداب والتربية وذلك ضمن سلسلة الجولات التي قام بها للتأكد من إجراء الامتحانات في جو مناسب للطلاب.

واطمئن نجم، على تطبيق اللوائح والضوابط الخاصة بلجان الامتحانات وتوفير الخدمات الطبية والخدمية ووسائل الأمن والسلامة للطلاب و توافر عدد كاف من المراقبين داخل كل لجنة، مؤكدا أن الجامعة تبذل قصارى جهدها من أجل تقديم كافة الخدمات للطلاب وتشجيعهم علي التفوق والابتكار.

كما تابع نجم، في هذا الإطار، أعمال التطوير بالمدخل الرئيسي للجامعة وشعار الجامعة وطريق المظلات، وشدد على ضرورة الاستمرار في المحافظة على جميع المنشآت لكي تظل بصورتها المميزة.

جامعة حلوان جولة تفقدية امتحانات كلية الاداب كلية التربية

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