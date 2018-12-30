وزير التعليم: استخدام "التابلت" لا يتعارض مع قرار منع "الموبايل" في المدارس

كتبت- ياسمين محمد:

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن تسليم طلاب الصف الأول الثانوي، أجهزة "تابلت"، لا يتعارض مع القرار الذي أصدرته الوزارة قبل بدء العام الدراسي، بمنع اصطحاب المحمول داخل المدارس.

جاء هذا ردًا على تساؤلات بعض المعلمين، من خلال إحدى المجموعات عبر تطبيق "واتس آب".

وقال الوزير: "التابلت محكوم تمامًا، حيث لا يمكن استخدامه في الاتصالات أو مواقع التواصل أو غيرها، ولكنه يدخل فقط على بنك المعرفة والمحتوى العلمي المعد للدراسة، ولا يمكن استخدامه للترفيه، وبالتالي لا يتعارض وجوده مع منع الموبايل".

وتستعد وزارة التربية والتعليم، لتوزيع 708 ألف جهاز "تابلت" على طلاب الصف الأول الثانوي بالمدارس الحكومية والخاصة مجانًا، خلال شهري يناير وفبراير، كما تسلمه لمعلمي المدارس الحكومية ومديريها ​