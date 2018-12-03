"اتحاد البولينج": قانون الرياضة منح "اللجنة الأولمبية" صلاحيات مطلقة

كتب- أحمد علي:

قال ياسر الشامى ممثل الاتحاد المصري للإنزلاق للهواة، إن قانون الرياضة منح اللجنة الأولمبية صلاحيات مطلقة على الرغم من كونها هيئة رياضية من الهيئات الأربعة التابعة للوزارة، متسائلاً: " كيف ستشرف الهيئة على الاتحادات الرياضية غير الأولمبية وفقا للقانون؟".

وطالب الشامى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف رشاد، بتمثيل الاتحادات الرياضية غير الأولمبية لمصلحة النشاط الرياضي، على أن تتولى الوزارة الإشراف المالى والإداري.

من جانبه قال مؤنس أبو عوف، نائب رئيس الاتحاد المصرى للبولينج، على قانون الرياضة، إن "القانون الجديد طبق جزء من الميثاق الأولميبي، ولابد من وجود تمثيل للاتحادات غير الرياضية لرفع العبء عنها، وحتى يكون لها صوت في الجمعية العمومية".

وقال نائب رئيس اتحاد البولينج، إنه "حضر المناقشات التحضيرية لقانون الرياضة وفؤجئ في النهاية بمنتج غير الذي تم الاتفاق عليه".