"أمطار وبرودة واضطراب ملاحي".. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الثلاثاء

كتبت- عايدة رضوان:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس لطيف على جميع الأنحاء نهارًا، بارد ليلًا، على أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا وعلى مدينتي حلايب وشلاتين.

كما توقع الخبراء، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة (العظمى - الصغرى) على مختلف أنحاء الجمهورية:

القاهرة 15 21

شبين الكوم 14 21

طنطا 14 20

دمنهور 14 20

الإسكندرية 14 21

بلطيم 14 21

مطروح 12 19

السلوم 11 18

سيوة 10 20

بورسعيد 17 22

دمياط 16 22

الزقازيق 14 23

الإسماعيلية 12 22

السويس 12 22

العريش 11 22

رفح 12 21

رأس سدر 15 21

نخل 08 20

نويبع 19 22

طابا 14 21

كاترين 07 15

الطور 14 22

شرم الشيخ 19 24

الغردقة 17 24

مرسى علم 16 24

الفيوم 13 21

بني سويف 13 21

المنيا 10 21

أسيوط 11 21

سوهاج 12 22

قنا 13 22

الأقصر 14 22

أسوان 14 23

أبو سمبل 13 22

الوادي الجديد 11 22

شلاتين 19 25

أبو رماد 20 25

رأس حدربة 20 24

حلايب 21 24 ​