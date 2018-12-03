هيئة الكتاب تفتح باب التقدم لجائزة معرض القاهرة الدولي ٢٠١٩

كتب- محمد عاطف:

فتحت الهيئة المصرية العامة للكتاب، أمس باب التقدم لفروع جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسين والتي يستمر التقدم لها حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

وحسب بيان، الاثنين، تتفرع الجائزة إلى ١١ مجالا وهي الرواية -القصة القصيرة - شعر الفصحى -شعر العامية -المسرح - النقد الأدبي- العلوم الإنسانية - الفنون- الطفل - الكتاب العلمي- العلوم الرقمية، بالإضافة لجائزة الكتاب الأول في مجالي الإبداع الأدبي والعلوم الإنسانية.

وتشمل قائمة الجوائز، جائزة التراث وتمنحها الهيئة مناصفة مع دار الكتب و الوثائق القومية - وجائزتي الكتاب المترجم والكتاب المترجم للطفل وتمنح مناصفة مع المركز القومي للترجمة - وجائزة أفضل ناشر بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين.

ويمكن معرفة شروط الجائزة والقواعد العامة للتقدم للجائزة على موقع الهيئة المصرية العامة للكتاب.