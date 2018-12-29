حصاد 2018 بجامعة القاهرة: البدء في إنشاء الفرع الدولي.. وإلغاء "شهادة الفقر"

كتب- محمد قاسم:

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة،حصاد وإنجازات الجامعة خلال عام 2018 ،مؤكدا أن الجامعة نجحت في تحقيق أهدافها وفقا للخطة الاستراتيجية ،وذلك سواء علي مستوي إصلاح العملية التعليمية والبحثية مرورا بالتحول نحو اللامركزية، وتطوير البنية التحتية من خلال مشروع تطوير الحرم الجامعي والمدن، والتحول نحو جامعة ذكية من الجيل الثالث،وحتي الوصول إلي العالمية من خلال الشراكات مع جامعات العالم، وتحسين ترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية لاول مرة.

وقال الخشت في تصريحات صحفية، أنه من أبرز إنجازات عام 2018، إنشاء مشروع فرع جامعة القاهرة الدولي كأول جامعة للبرامج على مستوى العالم، والذي يعد من أهم الأهداف التي ستضع الجامعة في مصاف دول العالم حيث يقام على مساحة 575 فدانا، ويعتمد على نظام الجيل الثالث من التعليم والتوأمة مع عدد من الجامعات الأجنبية المرموقة لمنح شهادات ودرجات علمية مشتركة،مشيرا إلى أنه الجامعة قطعت مسافة كبيرة في البناء. ولدى الجامعة حتى الان ١٧ درجة عملية مشتركة ومزدوجة بين الجامعة والجامعات الأجنبية.

وأضاف الخشت، أن الجامعة نجحت في تطوير العملية التعليمية، واستحداث وتطوير ١٢٤ برنامج للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه؛ حيث تم استحداث 11 لائحة دراسية جديدة لتطوير العملية التعليمية، وتطوير 12 لائحة دراسية، واستحداث عدد 44 من الدبلومات وبرامج الماجستير والدكتوراه بالدراسات العليا، وتحديث 18 برنامج ودبلوم في الدراسات العليا، واستحداث 27 برنامج دراسي جديد من البرامج الخاصة بنظام الساعات المعتمدة والتعليم المدمج في المرحلة الجامعية الأولي بكليات الجامعة، بالإضافة إلي تطوير كلية الطب للنظام الدراسي، وتخفيض مدة الدراسة بالكلية إلى خمس سنوات لزيادة فترة التدريب العملي لتصبح سنتين (نظام 5/ 2)، فضلا عن تطوير نظم الإمتحانات وإدخال أسئلة حل المشكلات والتفكير العملي.

وأوضح الخشت، أن جامعة القاهرة خطت خلال عام 2018 خطوات واسعة في سبيل التحول إلى جامعة ذكية، مع وجود مظلة ميكنة إلكترونية واسعة للجامعة لتحقيق التحول الرقمي والشمول المالي، ومن أبرز ما تم: التحول لنظام الدفع الاليكتروني، وتوطين منظومة التحصيل الإلكتروني لجميع خدمات الطلاب؛ حيث قامت الجامعة بإطلاق عدة خدمات تقوم على التحصيل الإلكتروني، مثل: تسديد الرسوم الدراسية وتطبيق الميكنة الإلكترونية والنظام الذكي في المدن الجامعية وتوحيد أكواد الطلاب علي مستوى الجامعة بالكامل .

وأشار الخشت، إلي أن الجامعة عملت بالتوزاي مع الإصلاحات الإدارية والتحول نحو اللامركزية وإعادة هيكلة التنظيم الاداري والمشروعات الكبيرة، علي الإرتقاء بمنظومة البحث العلمي حيث بلغت الأبحاث المنشورة دوليا باسم الجامعة 4 آلاف و38 بحثا علميا في المجالات والدوريات العلمية المصنفة دوليا بزيادة 3.43 % إلى جانب زيادة أعداد الباحثين بنسبة 10.50% وزيادة معامل التأثير والاستشهادات بالبحوث العلمية بنسبة 17.11% وزيادة المكافآت المخصصة للنشر الدولي بنسبة 17% إلى جانب إنشاء وتطوير ٣١ معملا، مثل معامل الكيمياء التحليلية بكلية الصيدلة وتزويدها بأحدث المعدات، ومعامل الفيزياء بكلية العلوم.

وشدد الخشت، علي أن منظومة البحث العلمي الناجحة والتي دعمتها الجامعة بالحوافز وزيادة الميزانيات من بينها رصد 10 مليون جنيه للكلية التي تدخل ضمن أفضل 100 تخصص في العالم ،ساهمت في تصدر الجامعة كافة التصنيفات الدولية علي مستوي الجامعات المصرية، واحتلال مراكز متقدمة في ١٦ من التخصصات علي مستوي العالم، بزيادة 6 تخصصات على عام 2017، ودخول الصيدلة ضمن أفضل 150 تخصص، وتقدمها على كليات دولية عريقة، والطب 251 ،والهندسة 231 عالميا، فضلا عن تواجد الجامعة ضمن أفضل 500 جامعة علي كافة التصنيفات، وأفضل ٣٠٠ جامعة في التوظيف على مستوى العالم، والمركز السادس عالميا لمحلة الجامعة للعلوم التطبيقية في تصنيف المجلات العلمية حسب مؤشر تومسون رويترز.

وأكد الخشت، أن من أهم المشروعات القومية هو وضع الإستراتيجية العربية للتحول نحو الاقتصاد الرقمي بالتعاون مع جامعة الدول العربية وحكومة ابو ظبي، و"مشروع تطوير العقل المصري"، وإدخال مقررات التفكير النقدي وريادة الاعمال لتغيير طرق تفكير الطلاب ،لتخريج قادة ورود أعمال.

وأشار الخشت، إلي أن الجامعة نفذت خريطة للأنشطة الطلابية هي الأكبر في تاريخ الجامعة على المستوى المركزي أو الكليات أو المدن الجامعية، بلغت 5448 من الأنشطة المتنوعة منها 417 برنامجا ومبادرة ودورة ونشاطا ومشاركة خارجية،إلي جانب تدشين برامج اكتشاف المواهب وصناعة النجوم.

وأكد الخشت، أن الجامعة اتخذت خطوات عملية لتطوير مستشفيات الجامعة المختلفة، من خلال رصد ميزانيات كبيرة لإجراء الإصلاحات حتي تمكنها من تقديم خدماتها الطبية للمجتمع المصري بكافة طوائفه ومن جميع المحافظات،حيث تمكنت الجامعة من الحصول على تمويل بخلاف الميزانيات نحو100 مليون جنيه لأبوالريش الياباني والمنيرة، فضلا عن 300 مليون جنيه لمعهد الأورام، بالإضافة إلي مشروع تطوير قصر العيني بتكلفة 5 مليارات جنيه، مشيرا إلي أن مستشفيات الجامعة استقبلت نحو 7 مليون و300 الف مريض.وتم العديد من الافتتاحات للوحدات الجديدة قي كافة المستشفيات الجامعية.

وأشار الخشت إلى أنه بالرغم من كافة المشروعات والانجازات في كافة الإتجاهات، لم تغفل الجامعة تقديم الدعم لطلابها غير القادرين، حيث تكفلت الجامعة بدفع 3 ملايين و334 الف و707 جنيه عن غير القادرين، وتم إلغاء ما يسمي شهادة الفقر حرصاً علي كرامة الطلاب، وتكفلت الجامعة بتسديد رسوم المدن الجامعية عن 4331 طالب وطالبة، فضلا عن إعفاء طلاب المدن من سداد المصروفات ورسوم التغذية لمدة شهر مرعاة للظروف الاقتصادية للأسر، بالإضافة إلي إعفاء أبناء الشهداء من كافة الرسوم الدراسية، كما تحملت الجامعة مبلغ 114 الف و150 أجهزة تعويضية لطلابها من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، علي نجاح الجامعة في افتتاح أكبر معهد "كونفوشيوس" النموذجي الجديد في الشرق الأوسط بالتعاون مع الحكومة الصينية، ورفع كفاءة المنشآت الجامعية وتطوير الحرم الجامعي، وترميم مبنى القبة والساعة وسور الجامعة والمباني الأثرية لكلية الآداب والحقوق وأجزاء كبيرة من المدن الجامعية والمطاعم والملاعب، وشملت التطويرات معظم كليات ومراكز الجامعة سواء في العملية التعليمية أو البنية التحتية.ووجه رئيس الجامعة التحية لكل العمادات والإدارات على الجهود الكبيرة من اجل تطوير الجامعة والارتقاء بها.