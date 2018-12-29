البدوي يُدين الحادث الإرهابي بالهرم.. ويصفه بـ"الخسيس"

كتبت- ميرا إبراهيم:

أدان الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد السابق، الحادث الإرهابي الذي استهدف ضيوف مصر من السائحين وراح ضحيته ثلاثة من السياح الفيتناميين، ووصفه بـ"الخسيس".

وأكد البدوي في تصريحات صحفية له، أن العالم أجمع أصبح يعاني من الشذوذ الفكري والإجرامي لجماعات العنف والإرهاب، فلم يعد يمر يوم إلا ونري ونسمع عن سقوط ضحايا ومصابين لتلك الأيدي الآثمة في أنحاء العالم".

وتابع: "مسيرة البشرية ستستمر كما كتب الله لها رغم أنف أعداء البشرية من القتلة الذين لن ينالوا من إرهابهم ما يسعون إليه أو يحاولون تصديره"، موضحا أن العالم أجمع انتبه إلي تلك الفئة والتي أصبحت محاصرة ومرصودة وبلا أية فاعلية إلا من ضربة جبانة بين الحين والحين ومن دولة إلي أخري، مقدماً عزائه في الضحايا ودعائه بالشفاء للمصابين.