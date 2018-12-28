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    رئيس الوزراء يطمئن على حالة مصابي حادث أتوبيس الهرم الإرهابي

    08:53 م الجمعة 28 ديسمبر 2018
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    القاهرة- مصراوي:
    وصل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مستشفى الهرم العام للاطمئنان على مصابي الحادث الإرهابي الذي استهدف أتوبيس سياحي بشارع المريوطية بالهرم.

    وكانت وزارة الداخلية أعلنت مساء اليوم، مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين في تفجير أتوبيس سياحي بمنطقة الهرم.

    وأوضحت الداخلية في بيان لها، أنه في حوالي الساعة 6.15 مساءً انفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخفاه بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحى يقل 14 سائحا "فيتنامى الجنسية" مما أسفر عن وفاة 2 وإصابة 10 من السائحين بالإضافة إلى سائق الأتوبيس ومندوب شركة السياحة "مصريين الجنسية".

    وانتقت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وجاري استكمال عمليات الفحص.

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