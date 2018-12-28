التموين تعلن موعد عودة الدفعة الرابعة من المحذوفين

كتبت- عايدة رضوان:​

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، إنه من المقرر عودة الدفعة الرابعة من المحذوفين ممن تقدموا بطلبات للتظلم غدًا السبت، لافتًا إلى أنه كان من المزمع عودة 3 دفعات فقط خلال ديسمبر الجاري إلا أن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، وجه بسرعة عودة المستحقين للدعم ممن تم حذفهم خلال الفترة الماضية.

وأضاف مدكور-في تصريح لمصراوي الجمعة- أن وزارتي التموين والإنتاج الحربي تعملان حالياً ومنذ فتح باب تظلمات تحديث بيانات البطاقات على تلقي الطلبات وإعادة من يثبت أحقيتهم للدعم ممن تم حذفهم، مشيرًا إلى أنه تم إعادة 232 ألف مستفيد كدفعة أولى في التاسع من ديسمبر، وإعادة 184.5 ألف مستفيد في الدفعة الثانية، فيما تم إعادة 34 ألف و212 مستفيد في الدفعة الثالثة.

وأشار مستشار وزير التموين، إلى أن مكاتب التموين مستمرة في تلقي طلبات تظلمات المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أنه فور تقديم المواطن طلب تظلم يتم مراجعة البيانات، على أن يتم عودتهم فور تصحيح الأخطاء التي أدت إلى الحذف.