تخفيضات 40%.. تعرف على عروض مصر للطيران في "الكريسماس"

كتب - محمد عبيد:

أطلقت شركة مصر للطيران، تخفيضات على رحلاتها من القاهرة الي أوروبا بنسبة تصل إلى 40% على الدرجة السياحية إلى بروكسل، مدريد، برشلونة، باريس، كوبنهاجن، موسكو، روما، امستردام، بودابست، لندن، لارناكا، ميلان، فرانكفورت، برلين، ميونخ وجنيف بمناسبة الكريسماس.



كما أقرت الشركة تخفيضا 15% علي درجة رجال الاعمال إلى كل من بروكسل ، مدريد، برشلونة، باريس، كوبنهاجن و موسكو.

وعن وجهات الشرق الأوسط تضمن تخفيض 40% من القاهرة إلى بيروت و عمان لشراء التذاكر حتى 31 ديسمبر 2018 ، وأيضاأسعار خاصة للسفر من القاهرة إلى بغداد وأربيل لشراء التذاكر حتى 31 ديسمبر 2018.

بالإضافة إلى تخفيض بنسبة 30% على درجة رجال الأعمال من الدمام إلى القاهرة والاسكندرية، وأسعار خاصة من جدة، المدينة وأبها إلى نقاط مصر للطيران عبر القاهرة حتى 15 يناير 2019، ومن الرياض والقصيم والدمام إلى القاهرة والاسكندرية وإلى باقي نقاط مصر للطيران حتى 15 يناير 2019.