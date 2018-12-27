"مصر للطيران" تعلن ضم 45 طائرة لأسطولها بدءا من مارس 2019

القاهرة- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الطيران المدني عن خطة تحديث وتطوير أسطول شركة (مصر للطيران) التي تشمل ضم 45 طائرة إلى أسطولها.

وأوضحت الوزارة - في بيان تضمن حصاد الوزارة عن عام 2018 اليوم الخميس- أن الخطة التي تتبناها الشركة الوطنية ستتم على مرحلتين.. وتشمل المرحلة الأولى حوالى 50% من قوة الأسطول وتبدأ في مارس 2019، حيث سيتم استلام أول طائرة" بوينج B787-900 " والتي تسمى "طائرة الأحلام" من إجمالي 6 طائرات سيتم ضمها إلى الأسطول حتى يوليو 2019.

وفي يوليو 2019 سيتم البدء في استلام 12 طائرة من طراز " إيرباص 220/300 " التي كانت تملكها شركة "بومباردى CS300" ثم استحوذت عليها شركة إير باص، لما وجدته من إقبال على هذا الطراز، وتعد من أكثر الطرازات الواعدة في العالم، وسيتم الانتهاء من انضمام الطائرات للأسطول في مايو 2020.

وفي يناير 2020 سيتم استلام 15 طائرة تباعاً حتى نهاية 2020 من طراز " إير باص 320 نيو" ، وهى أحدث ما تم إنتاجه من طرازات أير باص320 في العالم حتى الآن، وفي مطلع 2019 سيتم انضمام 12 طائرة من طراز" إير باص 220/300 " سيتم تحديد موعد انضمامها للأسطول.

وحول المرحلة الثانية، أكدت الوزارة أنها تشمل نسبة الـ50% الأخرى من التحديث مع زيادة عدد الطائرات في الأسطول، مشيرة إلى أنها ستبدأ من عام 2019 وحتى عام 2027، وسيتم تحديد الطرازات التي سيتم إحلالها واستبدالها بطرازات حديثة، مع تحديد نسبة تعظيم الأسطول، ومن ثم يأتي التعامل مع السوق العالمي وطرح المتطلبات الخاصة بمصر للطيران.

وأوضحت الوزارة أن المرحلة تشمل عدد محدد من الطرازات بسعة مقعدية محددة وأنه بحلول عام 2027 سيتم الوصول لعدد الطائرات المستهدف، والذي يكفى نسبة التشغيل المقترحة ويكون عمر الطائرة حوالى 7 سنوات وهو عمر تشغيلي قصير للطائرة.

​