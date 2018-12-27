مجلس "الصيادلة" يعقد مؤتمرًا صحفيًا لمناقشة آخر مستجدات الانتخابات.. الأحد



كتب- أحمد جمعة:

يعقد أعضاء مجلس نقابة الصيادلة، الأحد المقبل، مؤتمرًا صحفيًا بدار الحكمة؛ لمناقشة الوضع النقابة الحالي بعد الأحكام القضائية الأخيرة بإيقاف نقيب الصيادلة، وآخر المستجدات حول ملف الانتخابات، وكيفية إدارة المرحلة لخروج العملية الانتخابية.

ويتطرق المؤتمر لوضع آليات لحلول جذرية لإنهاء ما وصفوه بـ"حالة البلطجة" من جانب نقيب الصيادلة، ومناشدة رئيس الجمهورية والجهات المعنية لتمكين الأعضاء من دخول النقابة.

كما يستعرض أعضاء المجلس مسألة الاعتداء على الصحفيين التي وقعت من قبل أمن النقابة منتصف ديسمبر الجاري.