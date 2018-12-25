مدبولي: 609 آلاف وحدة سكنية لمختلف شرائح الدخل أتاحتها الوزارة في 2018

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن إجمالي الوحدات السكنية التي أتاحتها وزارة الإسكان لمختلف شرائح الدخل، خلال عام 2018، بلغ 609 آلاف وحدة، منها 144 ألف وحدة نفذتها الوزارة بمشروعي الإسكان الاجتماعي "93 ألف وحدة"، والمتوسط "23 ألف وحدة"، ومشروعات تطوير المناطق غير الآمنة "28 ألف وحدة"، بجانب 425 ألف وحدة سكنية يتم تنفيذها بمعرفة المواطنين على قطع الأراضي السكنية المختلفة التى أتاحتها الوزارة خلال العام.

وأضاف مدبولي، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هناك 40 ألف وحدة سكنية يتم تنفيذها بمشروع واحة أكتوبر، أحد مشروعات الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية، رئيس هيئة التخطيط العمراني، أنه تم خلال عام 2018، الانتهاء من تنفيذ 28 ألف وحدة سكنية، بمشروعات تطوير المناطق غير الآمنة، ومن أبرزها، مشروع الأسمرات 3، ومشروع المحروسة(1، و2)، بمحافظة القاهرة، ومشروع منطقة زرزارة بالغردقة، ومشروع منطقة زرزارة بسفاجا، ومشروع منطقة الكلاحين بالقصير، ومشروع الرويسات بجنوب سيناء.

وأشار نائب وزير الإسكان إلى أن الجهاز المركزى للتعمير انتهى خلال عام 2018، من تنفيذ طريق الجارة/سيوة، بطول 96 كم، للمساهمة فى تنمية واحة الجارة، بجانب الانتهاء من تنفيذ عدد من الطرق الداخلية بطول 86 كم، وتنفيذ مشروعات رفع كفاءة للطرق القائمة.

وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية: "توزع الـ93 ألف وحدة سكنية التى تم تنفيذها بمشروع الإسكان الاجتماعى، على عدد من المحافظات والمدن الجديدة، وهى (محافظات: كفر الشيخ، البحيرة، المنيا، بورسعيد، دمياط، والوادي الجديد – مدن جديدة: الشروق، السادات، العاشر من رمضان، بدر، 15 مايو، العبور الجديدة، حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة، المنيا الجديدة، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة، أسيوط الجديدة، قنا الجديدة، سوهاج الجديدة، أخميم الجديدة، الفيوم الجديدة، والنوبارية الجديدة)، بينما تتوزع الـ23 ألف وحدة سكنية التى تم تنفيذها بالإسكان المتوسط، بمدن (الشروق، السادات، العاشر من رمضان، بدر، القاهرة الجديدة، العبور، حدائق أكتوبر، الشيخ زايد، المنيا الجديدة، دمياط الجديدة، برج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة)".