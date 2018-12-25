الأربعاء المقبل.. غرفة شركات السياحة تعقد مؤتمر صحفيا

كتب - يوسف عفيفي:

تعقد غرفة شركات السياحة، مؤتمرًا صحفيًا مساء الأربعاء المقبل، في أحد فنادق القاهرة، مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.

ويعتبر هذا المؤتمر هو الأول بعد إجراء انتخابات الغرف السياحية ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، نهاية أكتوبر الماضي، بعد نحو 27 شهرًا من التوقف.

يأتي المؤتمر بحضور رئيس غرفة الشركات حسام الشاعر، ونائب رئيس الغرفة باسل السيسي، ورئيس لجنة السياحة الدينية أحمد إبراهيم، ورئيس لجنة النقل والطيران نادر عياد، ورئيس لجنة التدريب علي المانسترلي، ورئيس لجنة فض المنازعات يسري السعودي.

يذكر أن انتخابات الغرف السياحية الخمس فاز فيها كل من حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، وماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وعادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، وعلي غنيم رئيس غرفة العاديات والسلع السياحية، وهشام جبر رئيس غرفة الغوص والأنشطة البحرية.​