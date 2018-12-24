"برلمانية المحافظين": عرض توصيات قانون العمل في الجلسة العامة لـ"النواب"

كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن الحزب سيتبنى جميع التعديلات التي وردت خلال الحلقة النقاشية لقانون العمل الجديد بحضور مستشار وزير القوى العاملة، وسيتم عرضها في الجلسة العامة للبرلمان خلال مناقشة القانون.

وأضافت "أبو السعد"، خلال كلمتها في ختام ندوة حزب المحافظين لمناقشة قانون العمل الجديد، أنه سيتم عرض الملاحظات مسبقًا ومحاولة إقناع المجلس بتوصيات الحزب والأخذ بها، لتعديل بعض مواد القانون التي يشوبها خلاف.

جاء ذلك بحضور المستشار محمد عبد المولي، النائب الأول لرئيس الحزب، والدكتورة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والمهندس عمرو الشريف، نائب رئيس الحزب لشؤون التنظيم، ومصطفي بكير، نائب رئيس الحزب للشباب، ونجوي إبراهيم، نائب رئيس الحزب للمرأة، وبركات السايح، رئيس بيت الخبرة البرلمانية للحزب، وشعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية بالحزب، وعدد من القيادات الحزبية والعمالية.