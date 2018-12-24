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السيسي يهنئ المصريين: "عام جديد سعيد عليكم وعلى أشقائنا"

06:59 م الإثنين 24 ديسمبر 2018
السيسي يهنئ المصريين: "عام جديد سعيد عليكم وعلى أشقائنا"

السيسي يتفقد معرض منتجات ذوي الإعاقة

كتب- محمود مصطفى:

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري بالعام الميلادي الجديد.

وقال الرئيس، خلال كلمته في احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة، اليوم الاثنين: "أقول لكل المصريين عام سعيد عليكم وعلى أشقائنا المسيحيين وعلى مصر وعلى كل الدنيا.. وتحيا مصر".

وكان الرئيس خصص 80 مليون جنيه من صندوق (تحيا مصر) لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال الرئيس السيسي، إن نسبة ذوي الإعاقة في مصر من 9 إلى 10% وهو عدد كبير، مضيفا "لابد أن ندعو الله أن يحفظ بلدنا من كل سوء من أجل أهلها وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة".

السيسي اليوم العالمي لذوي الإعاقة صندوق تحيا مصر ذوي الاحتياجات الخاصة

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