السيسي يهنئ المصريين: "عام جديد سعيد عليكم وعلى أشقائنا"

كتب- محمود مصطفى:

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري بالعام الميلادي الجديد.

وقال الرئيس، خلال كلمته في احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة، اليوم الاثنين: "أقول لكل المصريين عام سعيد عليكم وعلى أشقائنا المسيحيين وعلى مصر وعلى كل الدنيا.. وتحيا مصر".

وكان الرئيس خصص 80 مليون جنيه من صندوق (تحيا مصر) لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال الرئيس السيسي، إن نسبة ذوي الإعاقة في مصر من 9 إلى 10% وهو عدد كبير، مضيفا "لابد أن ندعو الله أن يحفظ بلدنا من كل سوء من أجل أهلها وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة".