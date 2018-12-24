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    افتتاح اجتماع الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل لمصر والسودان

    01:15 م الإثنين 24 ديسمبر 2018
    افتتاح اجتماع الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل لمصر والسودان

    اجتماع الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل

    كتب- أحمد مسعد:
    افتتح الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، يشاركه المهندس خضر محمد قسم السيد وزير الموارد المائية والري والكهرباء بدولة السودان الشقيق، فعاليات الاجتماع الثاني للدورة الثامنة والخمسين، الذي ينعقد بالقاهرة خلال الفترة ما بين 24 و30 ديسمبر 2018.

    يأتي الاجتماع في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها الهيئة في كل من الخرطوم والقاهرة كما تأتى مشاركة وزيرى المياه بمصر والسودان فى حفل افتتاح اجتماع الهيئة تأكيداً علي استمرار إيمان البلدين بالدور الذي تقوم به الهيئة للنقاش في القضايا الفنية ذات الصلة بمياه نهر النيل، ودفع سبل التعاون المشترك لمواجهة الصعوبات والمعوقات التي تواجه القطرين الشقيقين في إدارة مياه نهر النيل وفقاً لاتفاقية 1959.

    وتأتي مشاركة وزيري المياه بمصر والسودان في حفل افتتاح اجتماع الهيئة دعمًا وتأكيدًا لاستمرار إيمان البلدين بدور النقاش في القضايا الفنية ذات الصلة بمياه نهر النيل، ودفع سبل التعاون المشترك لمواجهة الصعوبات والمعوقات التي تواجه القطرين الشقيقين في إدارة مياه نهر النيل وفقًا لاتفاقية 1959والتي تمثل نموذجًا متكاملاً لإدارة مورد مياه مشترك وحيوي.​

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    محمد عبدالعاطي وزارة الري مياه النيل السودان

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