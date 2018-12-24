بالصور- وزير النقل في جولة تفقدية مفاجئة بمحطة مصر

كتب - صديق العيسوي:

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، مساء أمس الأحد، جولة تفقدية مفاجئة منتصف الليل في محطة مصر رمسيس.

وتفقد الوزير عددًا من القطارات في المحطة، منها قطار 2008 القادم من الإسكندرية متجهًا إلى أسوان والتقى الوزير بالركاب الذين أشادوا بالتحسن الملحوظ في مواعيد قيام القطارات.

وأكد وزير النقل أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنًا أكبر في انتظام المواعيد خاصة إذا ما قورنت بالمواعيد في السنوات الماضية، وأوضح أنه مع توالي تنفيذ مشروعات تجديد خطوط السكك الحديدية حيث تنفذ الوزارة التجديد الشامل لمسافة 1000كم بتكلفة 5 مليارات جنيه، ومع توالي تنفيذ مشروعات تحديث نظم إشارات السكك الحديدية حيث تقوم وزارة النقل بتحديث 1100كم نظم إشارات للسكك الحديدية بتكلفة 12.6 مليار جنيه، سيؤدي ذلك إلى التحسن الكبير في مستوى الخدمة وانتظام كبير في المواعيد.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ 80% من هذين المشروعين بحلول يونيو 2020، مضيفًا أنه مع بدء توريد الجرارات الجديدة التي تم التعاقد عليها مع بداية 2020 سيساهم أيضًا في تحسن مستوى الخدمة وانتظام المواعيد، لافتًا إلى أن هناك خطة شاملة يتم تنفيذها في الوقت لصيانة الجرارات وتوفير كافة قطع الغيار اللازمة للمساهمة في تحسن الخدمة.

واستبق الوزير جولته في محطة مصر برمسيس، بتفقد مفاجئ لمحطتي مترو الأوبرا ورمسيس، وتحدث مع عدد من المواطنين حول تزامن تنفيذ مشروعات المترو الجديدة مع تنفيذ خطة لتطوير الخط الأول، لافتًا إلى حصول الوزارة على تمويل من عدد من المؤسسات الدولية لتنفيذ هذه الخطة.

لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من هذا تطوير الخط الأول ستشمل أعمال تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزي، وأعمال السكة الحديد والأعمال الكهروميكانيكية بتكلفة تبلغ 751 مليون يورو، والمرحلة الثانية تشمل شراء الوحدات المتحركة بتكلفة 650 مليون يورو.

وأشار إلى أن خطة تطوير الخط الأول تشمل أيضًا ما يتم تنفيذه حاليًا من ازدواج المسافة بين محطتي المرج الجديدة والقديمة بتكلفة تبلغ 19.3 مليون يورو، و96 مليون جنيه مصري، منوهًا إلى أن هذا الازدواج سيساهم في القضاء على تكدس الركاب بأرصفة محطات الخط الأول خاصة محطتي المرج والمرج الجديدة، والتي تعاني من كثافة الركاب حيث تبلغ طول هذه المسافة 1.3 كم.