عبدالمحسن سلامة: تجميد عضوية نقيب الصيادلة بمجلس جامعة الأهرام الكندية

كتب- مصطفى علي:

أصدر الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس أمناء جامعة الأهرام الكندية، قرارًا بتجميد عضوية نقيب الصيادلة في مجلس أمناء الجامعة، اعتبارًا من اليوم وعدم دعوته لحضور أية اجتماعات خاصة بالمجلس.

وقال سلامة، في تصريح لمصراوي، الأحد، إنه أصدر القرار لسببين: الأول الاعتداءات التي تعرض لها الزملاء إسراء طلعت بجريدة الوطن، وعاطف بدر، ومحمد الجرنوسي بجريدة المصري اليوم، وآيه دعبس باليوم السابع، أثناء تغطية تلقي طلبات الترشيح بانتخابات الصيادلة، الاثنين الماضي، والسبب الثاني: صدور حكم من محكمة القضاء الإداري يقضي بصحة عزله من منصبه كنقيب للصيادلة لاسيما وأنه عضو في مجلس الأمناء بشخصه.

وأوضح "سلامة"، أن قرار تجميد عضوية نقيب الصيادلة بشخصه بسبب الاعتداء على الزملاء الأربعة ولحين الحصول على حقوقهم، وبصفته بسبب حكم القضاء الإداري اليوم.

وتابع نقيب الصحفيين: "نقيب الصيادلة ليس عضوًا بمجلس أمناء الجامعة بشخصه، لكن بصفته خاصة وأن الجامعة بها كلية للصيدلة، لأن المجلس يضم في الأساس أعضاء بصفتهم مثل نقيب أطباء الأسنان؛ لأن الجامعة بها كلية طب الفم والأسنان، كما يضم المجلس في عضويته أيضا السفير الكندي في القاهرة والسفير المصري في كندا بصفتهما لأن هناك جزء من أعمال الجامعة تتعلق بمناصب هذه الشخصيات".

وأكد سلامة أنه بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري اليوم، قرر تجميده بصفته إلى أن يصدر حكم آخر "احترامًا لأحكام القضاء أولًا، ثانيًا كموقف مبدأي لحين معاقبة المعتدين على الزملاء وكشف ومحاسبة المتورطين في ضربهم واحتجازهم بمقر نقابة الصيادلة".