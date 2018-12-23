محافظ القاهرة يغيب عن الملتقى التوظيفي.. ومسئولو الشركات: الإقبال ضعيف

كتب- محمد نصار:

تصوير- محمود بكار:

أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أمس السبت، افتتاح الملتقى التوظيفي بميدان الأميرية، والذي يقام تحت رعايته في إطار جهود المحافظة لتوفير فرص عمل حقيقية ومميزة للشباب وحديثي التخرج.

وانطلق الملتقى التوظيفي والذي يستمر لمدة يومًا واحدًا، في تمام التاسعة صباحًا حيث توجد ممثلين عن عشرات الشركات الخاصة، ولكن غاب محافظ القاهرة عن الحضور وافتتاح أعمال الملتقى التوظيفي.

كما شهد الملتقى إقبالًا ضعيفًا من جانب طالبي التوظيف بالنسبة لمختلف الشركات الموجودة، وقال أحمد حمدي، ممثل شركة sms لخدمات الأمن، إنهم يحتاجون 100 فرد للعمل في خطوط مترو الأنفاق خاصة بالنسبة للمحطات التي سيتم افتتاحها قريبًا، للعمل 12 ساعة براتب 2500 جنيه، إلى جانب 50 آخرين للسفارات يشترط إجادتهم للغة للعمل 8 ساعات براتب 2500 جنيه.

وأوضح حمدي، لمصراوي، أن الإقبال من جانب المواطنين ضعيف حتى الساعات الأولى من اليوم، فمنذ التاسعة صباحًا وحتى الظهيرة لم يستقبل سوى 4 أفراد فقط.

وأعلن أبانوب ميشيل، مساعد مدير الموارد البشرية بشركة صحارا للطباعة، أنهم لم يستقبلوا أي مواطن يريد شغل الوظيفة حتى وقت الظهيرة: الإقبال ضعيف ونتمنى أن يزداد مع منتصف اليوم.

وأكد ميشيل، لمصراوي، أنهم يوفرون 30 فرصة عمل في مجالات (الجودة - الإنتاج - وظائف إدارية - فنيين) برواتب تتراوح ما بين 2500 إلى 3500 جنيه، وتختلف على حسب الوظيفة.

وصرحت أمل خليفة، مدير التوظيف بالنقابة العامة للمهندسين، بأن الإقبال على الملتقى ضعيف، مرجعة ذلك إلى أنهم في فترة بداية اليوم، آملة أن يزداد العدد مع نهاية اليوم، حيث تنتهي فعاليات الملتقى التوظيفي في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

وأوضحت أمل، لمصراوي، أن النقابة تعمل كونها حلقة وصل بين الشركات وبين المهندسين، حيث يكون لديها قاعدة بيانات بالشركات التي تريد تخصصات هندسية في مختلف المجالات وتبدأ في البحث عن مهندسين مناسبين لشغل هذه الوظائف.​