"الأعلى الجامعات" يبحث تدريس مقرر للياقة البدنية والصحة للطلاب

"الوفد مع الناس" تستقبل 1000 مريض في يومها الأول بكفر الجبل

كتب- محمد قاسم:

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة وضع خطة تنفيذية شاملة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بالأنشطة الرياضية بالتعاون مع وزارة الصحة والشباب والرياضة.

وقالت وزارة التعليم العالي في بيان اليوم السبت، إن الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان عرض خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات تصورًا لمقرر اللياقة البدنية والصحة والذي يركز على آليات الحفاظ على اللياقة البدنية والتدريب والغذاء العملي.

وأضاف البيان أن الوزير وجه بتقديم دراسة تفصيلية لكافة عناصر المقرر الدراسي وبحث كيفية تنفيذه بعد مناقشة التفاصيل مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة، ويعرض على المجلس في اجتماعه القادم.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري، (السبت) برئاسة وزير التعليم العالي، وذلك بمقر جامعة المنوفية بمدينة شبين الكوم، بحضور اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، والدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات المصرية.