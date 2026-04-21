أعدت كلية الآثار بجامعة القاهرة تنظيم ندوة علمية بعنوان "موضوعات مختارة في الحضارة المصرية القديمة (2)"، وذلك ضمن فعاليات موسمها الثقافي، في إطار دعم البحث العلمي وتعزيز التبادل الأكاديمي بين المتخصصين في الدراسات الأثرية.

جاءت الندوة تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محسن صالح، عميد الكلية، والدكتورة سلوى كامل، رئيس قسم الآثار المصرية القديمة، وبمشاركة نخبة من الأساتذة والباحثين، وبحضور طلابي وأكاديمي واسع.

3 جلسات علمية تناقش تاريخ وآثار مصر القديمة في ندوة بجامعة القاهرة

أكدت إدارة الكلية أن تنظيم الندوة يأتي في سياق دعم البحث العلمي ورفع كفاءة الإنتاج الأكاديمي، بما يسهم في تطوير الدراسات الأثرية وتعميق فهم الحضارة المصرية القديمة.

وافتتح الدكتور محسن صالح، عميد الكلية، الفعاليات بكلمة رحّب فيها بالمشاركين والحضور، مشيدًا بالجهود المبذولة في تنظيم الندوة، وموجهًا الشكر للدكتورة سلوى كامل على دورها في تنشيط الحركة العلمية داخل القسم ودعم البحث الأكاديمي.

وأعربت الدكتورة سلوى كامل، من جانبها، عن تقديرها لدعم إدارة الجامعة والكلية للأنشطة العلمية، مثمنة مشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في إنجاح الفعالية.



وشهدت الندوة 3 جلسات علمية متخصصة، تضمنت الجلسة الأولى أربع أوراق بحثية تناولت: "وسام الذبابة ورمزيته في مصر القديمة" للدكتور عبد الله عبد الرازق، و"معبد حتحور في أطفيح وآثاره" للدكتور محمد عبدربه التونسي، و"الشياطين والعفاريت في الشرق الأدنى القديم" للدكتورة دينا إبراهيم سليمان، و"عبور البحار في عصور ما قبل التاريخ: الأدلة والنماذج الحاسوبية" للدكتور أبو الحسن البكري، أعقبها نقاش علمي موسع بين الحضور والمتحدثين.

أما الجلسة الثانية، فتناولت 4 أبحاث علمية شملت: "خزائن الكنوز (الخزانة الطقسية) في معابد الدولة الحديثة" للدكتور خالد حمزة، و"لوحة الملك طهارقا المحفوظة بالمتحف المصري الكبير" للدكتورة سلوى كامل والدكتور مصطفى نجدي، و"حوامل المشاعل الفريدة للملك توت عنخ آمون" للدكتورة غادة عبد المقصود، و"مقبرة أمنمحات TT53 بجبانة الشيخ عبد القرنة غرب طيبة" للدكتورة رشا عبد الحافظ، وسط تفاعل علمي ثري.

وفي الجلسة الثالثة، تم تناول موضوعات متنوعة، شملت: "المخاطر المهنية المرتبطة بعمل علماء الآثار وصم السمع" للدكتورة منى العقاد، و"اللغة المصرية القديمة في كتابات العلماء والمؤرخين العرب في العصور الوسطى" للدكتور عيد ناجي، و"جراحات وعلاج الأذن في مصر القديمة" للدكتورة دعاء إبراهيم الجعار، و"البقايا العظمية ببدروم المتحف المصري: مشروع تعاوني بين المتحف المصري وجامعة بني سويف" للدكتورة زينب حشيش.

واختُتمت الندوة بجلسة مناقشات ختامية، تلاها عرض توصيات اللجنة برئاسة الدكتور محمود إبراهيم وعضوية الدكتورة فوزية عبد الله، والتي أكدت أهمية التوسع في تنظيم الندوات العلمية، وتعزيز الدراسات البينية، ودعم النشر العلمي الدولي، وتوسيع التعاون بين الأقسام والكليات والجامعات.

تم في ختام الفعاليات، تكريم المشاركين وتوزيع شهادات التقدير، والتقاط الصور التذكارية، في أجواء عكست الدور الريادي لكلية الآثار بجامعة القاهرة في دعم البحث العلمي وخدمة التراث الحضاري، مع تنظيم من الدكتور زينب زغلول والدكتورة دينا زين العابدين.

اقرأ أيضًا:

مصر وبريطانيا تتفقان على دفع نمو الحركة السياحية الوافدة من السوق البريطاني



وزير السياحة والآثار يستقبل سفير طاجيكستان بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون المشترك



