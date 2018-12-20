جامعة الأزهر تكرم محمد صلاح في أوليمبياد الجامعات الإفريقية مارس المقبل

كتب – محمود مصطفى:

كشف مصدر مطلع، عن أن جامعة الأزهر ستكرم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، في افتتاح فعاليات أوليمبياد طلاب إفريقيا الذي تنظمه الجامعة للمرة الأولى، في شهر ماس المقبل.

وأضاف المصدر، في تصريح لمصراوي، أن تكريم محمد صلاح يأتي بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب إفريقي في 2018 من هيئة الإذاعة البريطانية " BBC"، للعام الثاني على التوالي، وتحقيقه لأرقام قياسية خلال فترة احترافه.

وأشار المصدر، إلى أنه سيتم توجيه الدعوة لمحمد صلاح لتكريمه بجامعة الأزهر، بعد حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا الذي ينظمه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في التاسع من يناير المقبل، لافتا إلى أن حال تعذر حضوره حفل التكريم، سيتم توجيه الدعوة لأسرته لاستلام جائزة التكريم بدلا منه، بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

ونوه المصدر، إلى أن التكريم سيكون بالتزامن مع انطلاق أوليمبياد طلاب الجامعات الإفريقية الذي تنظمه جامعة الأزهر للمرة الأولى في شهر مارس المقبل.

ومن جانبه، قال العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، إنه سيتم توجيه الدعوة لمحمد صلاح بمقر إقامته في لندن لتكريمه من جامعة الأزهر، أعرق الجامعات المصرية.

وأضاف سويلم في تصريحات لمصراوي، الخميس، أن الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، سيهدي درع الجامعة للاعب محمد صلاح، خلال افتتاح فعاليات "أوليمبياد طلاب الجامعات الإفريقية" الذي تنظمه الجامعة، في مارس المقبل.

ونوه المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إلى أنه حال تعذر حضور محمد صلاح للتكريم، ستوجه الدعوة إلى عائلته، مشيرا إلى أن اللاعب على موعد جديد مع التكريم للحصول على لقب الأفضل في إفريقيا خلال احتفالية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التي تعقد في التاسع من يناير المقبل.

فيما أعلن الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، ترشيح الجامعة لأول مرة في مصر لاستضافة فعاليات وأنشطة، بعد أن تم اختيارها عضوًا في مجلس إدارة اتحاد الجامعات الإفريقية الذي يضم 10 من رؤساء الجامعات، يمثلون الأقاليم الجغرافية للقارة الإفريقية، لتمثل جامعة الأزهر جامعات الشمال الإفريقي بأكمله.

وأوضح المحرصاوي في بيان له، أن اختيار الجامعة من بين الجامعات المصرية يأتي تأكيدًا على الدور الرائد والمكانة المرموقة التي يحظي بهما الأزهر الشريف وقياداته في القارة الإفريقية، وعلى رأسهم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تتضمن الفعاليات ورشة عمل بعنوان: "بناء وإدارة المستودعات وقواعد البيانات الرقمية للرسائل والبحوث العلمية لمؤسسات التعليم العالي بالقارة الإفريقية" في الفترة من 24: 27 سبتمبر 2018م، كما تشمل: "منتدى التعليم الجامعي والتصنيع الدوائي" يوم 25 من سبتمبر 2018م.

ونوه رئيس جامعة الأزهر، إلى أن الجامعة تنظم في 2019 عددًا من الأنشطة الأخرى بالتعاون مع اتحاد الجامعات الإفريقية، وأهمها: " أولمبياد لطلاب الجامعات الإفريقية في مارس 2019م، ومؤتمر اتحاد الجامعات الإفريقية خلال الفترة من الثامن وحتى الـ 11 يوليو العام المقبل.