طارق رضوان: يجلب التغلب على التحديات التي تواجه أبناء القارة الأفريقية

كتب- أحمد علي:

قال طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن حجم التواصل بين الدول الإفريقية قوي، ولكن ليس بالشكل الذي يجعلنا نقول إن هناك اتحادًا إفريقيًا أو عربيًا؛ لعدم وجود الرؤى والنوايا، متابعًا: "من الممكن أن تكون هذه مؤامرة كبرى تحاك ضد القارة السمراء، ولهذا علينا أن نتغلب على هذه التحديات جميعها".

ولفت رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، في بيان، الخميس، إلى ضرورة وجود خطوط ربط عبر الطيران أو البحار أو الأنهار أو الطرق البرية للمساهمة في سهولة التواصل بين جميع الدول الإفريقية بعضها البعض، مطالبا بضرورة الاستفادة من الخبرات المرتاكمة فيما بيننا ولكن هذا لن يحدث في حالة عدم وجود خطوط للربط المباشر، مناشدا الشباب بأن يكونوا سفراء لدى دولهم برؤية الاتحاد الإفريقي القوي.

وتنظم وزارة الشباب والرياضة منتدى الشباب العربي الأفريقي خلال الفترة من ١٩- ٢٨ ديسمبر الجاري، والذي يعد أضخم حدث شبابي عربي أفريقي ضمن فعاليات القاهرة عاصمة الشباب العربي، تحت شعار "حلم واحد.. هدف واحد"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.