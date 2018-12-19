انطلاق مؤتمر "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة" بجامعة عين شمس.. غدًا

كتب- محمد قاسم:

يشهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح غد الخميس، انطلاق مؤتمر"تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي"، بقاعة المؤتمرات الكبرى لجامعة عين شمس.

ويشارك بالمؤتمر الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس الجامعة، والدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من المتخصصين والمهتمين بالمجال.

يشمل المؤتمر 4 جلسات عامة تتناول عدداً من الموضوعات منها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والخدمات الداعمة في البيئة الجامعية، قصص نجاح من الأشخاص ذوي الإعاقة، نحو تعليم أفضل دامج بالجامعات".

كما تضم الفعاليات فقرة فنية من تقديم وإعداد عدد من الطلاب من ذوي الإعاقة.