البابا تواضروس يُلقي عظته الأسبوعية بالكاتدرائية

كتب- إسلام ضيف:

بدأ البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء الأربعاء، إلقاء عظته الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وحضر بكنيسة العذراء مريم والأنبا بيشوي بالكاتدرائية، عددًا كبيرًا من شعب الكنيسة بالعباسية، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة، وسكرتارية البابا تواضروس، وعدد من أعضاء المجمع المقدس.