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    البابا تواضروس يُلقي عظته الأسبوعية بالكاتدرائية

    06:32 م الأربعاء 19 ديسمبر 2018
    البابا تواضروس يُلقي عظته الأسبوعية بالكاتدرائية

    كتب- إسلام ضيف:
    بدأ البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء الأربعاء، إلقاء عظته الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

    وحضر بكنيسة العذراء مريم والأنبا بيشوي بالكاتدرائية، عددًا كبيرًا من شعب الكنيسة بالعباسية، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة، وسكرتارية البابا تواضروس، وعدد من أعضاء المجمع المقدس.

    البابا تواضروس العظة الأسبوعية الكاتدرائية المرقسية

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