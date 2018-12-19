مدبولي يتفقد مبنى مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة

كتب- محمد غايات:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مبنى مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة وأجنحته المختلفة، حيث يتكون المبنى من دور أرضى، وأربعة أدوار متكررة، ويضم المبني جناحاً مخصصاً لكل وزير، وطاقم العمل معه، بالإضافة إلي دور لمجلس الوزراء وأمانة مجلس الوزراء، وفريق العمل مع رئيس الوزراء، بالإضافة إلى قاعة كبرى للاجتماعات، ومركز إعلامي، ويتم حالياً الانتهاء من التشطيبات النهائية لمبني مجلس الوزراء بالكامل.

من جانبه أكد الدكتور مصطفي مدبولي أن هناك توجهاً للدولة أن تصبح مدينة العلمين الجديدة مستدامة بمعني أن تعمل طوال العام، وليس مصيفاً فقط، وبالتالي ستقوم الحكومة بعقد عدد من الاجتماعات في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.