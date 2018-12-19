الرئيس السيسي يصل القاهرة بعد زيارة للنمسا استمرت 4 أيام

كتب- طه عبيد:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطار القاهرة الدولي، الأربعاء، عائدا من العاصمة النمساوية فيينا، بعد زيارة ناجحة استمرت 4 أيام، عقد خلالها مباحثات مهمة مع كبار المسئولين، وشارك في أعمال المنتدى الأفريقي الأوروبي عالي المستوى.

والتقى الرئيس السيسي، الاثنين الماضي، مع الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيليّن، وأشاد الرئيس السيسي بعلاقات الصداقة المصرية النمساوية المتينة والممتدة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة.

وعقد الرئيس السيسي، مباحثات على مستوى القمة مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتس الذى استهل اللقاء بالترحيب بالرئيس في النمسا صديقًا عزيزًا، معربًا عن تقدير بلاده لمصر قيادةً وشعبًا، ومشيدًا بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين مصر والنمسا، ومؤكدًا حرص بلاده على مواصلة الارتقاء بتلك العلاقات وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين على جميع المستويات .

وزار الرئيس السيسي المجلس الوطني (البرلمان النمساوي)، وكان في استقباله فولفجانج سوبوتكا رئيس المجلس، وأعرب عن تقديره لزيارة المجلس الوطني، وتطلعه لأن تمثل هذه الزيارة نقطة انطلاق لتطوير علاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين مصر والنمسا على مختلف الأصعدة، خاصةً في شقها البرلماني من خلال تبادل الخبرات والزيارات البرلمانية بين البلدين .