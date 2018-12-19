وزيرة الصحة توجه بسرعة صرف العلاج لمرضى "فيروس سي" مجانًا

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فحص 7 ملايين و50 ألف مواطن حتى ظهر اليوم التاسع عشر "للمرحلة الثانية" من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "١٠٠ مليون صحة".

وأوضحت وزيرة الصحة، في بيان اليوم، أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر الماضي وصل إلى ١٩ مليونًا و٦٧٠ ألفًا و١٢٠ مواطنًا، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تمامًا.

وأعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، فحص ٤٠٠ ألف و٦١٩ طالبًا بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم الأربعاء، في محافظات المرحلة الأولى التسع.

وفِي سياق متصل أكد "مجاهد" أن الدكتورة هالة زايد، وجهت بسرعة صرف الأدوية للمرضى المكتشف اصابتهم خلال المبادرة الرئاسية سواء بمرض "فيروس سي" أو " الضغط والسكر" ، مشيرة الى أنه يتم صرف أدوية "الضغط والسكر" للمرضى مدى الحياة على نفقة الدولة، مؤكدة أن جميع علاجات الأمراض غير السارية متوفرة في مراكز ومستشفيات الوزارة بالاضافة الى انه تم تخصيص ١٢٤ مركزا لعلاج الأمراض غير السارية ضمن حملة " ١٠٠ مليون صحة " للمرحلة الثانية ، بينما يوجد ٩٤ مركز في محافظات المرحلة الأولى يقوم بصرف العلاج للمرضى بالمجان.

وأضاف "مجاهد" أنه تم تخصيص 70 مركزا لإجراء التحليل التأكيدي الـ PCR للمرضى المصابين بفيروس "سي" من ضمنها ٣٠ مركزا في محافظات المرحلة الاولى، و40 مركزا في محافظات المرحلة الثانية، مؤكداً أنه من يثبت إصابته بالفيروس يتم صرف العلاج له بالمجان.

كما تواصل غرفة عمليات المبادرة تلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن ١٥٣٣٥، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg ويتضمن مراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية، و جميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج.