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​"زايد" تُصدر قرارًا بتجديد تكليف 5 وكلاء وزارة بالمحافظات

11:28 م الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
​"زايد" تُصدر قرارًا بتجديد تكليف 5 وكلاء وزارة بالمحافظات

الدكتورة هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارًا بتجديد تكليف 5 وكلاء للوزارة بالمحافظات.

ونص القرار الذي حمل رقم "763 لسنة 2018"، على تجديد تكليف الأطباء: عادل السيد إبراهيم مدير مديرية الشئون الصحية ببورسعيد، والدكتور سعد مأمون سليمان مدير الشئون الصحية بالإسماعيلية، والدكتور لبيب محمد كمال مدير مديرية الشئون الصحية بالسويس.

كما نص القرار على تجديد تكليف الدكتور تامر أحمد محمد مرعي مدير مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، والدكتور فيصل محمود جودة مدير مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ.

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هالة زايد وزارة الصحة بورسعيد عادل السيد إبراهيم

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