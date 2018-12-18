"الصحفيين" تدعو لمقاطعة أخبار نقابة الصيادلة.. وتؤكد: دعم قانوني للمعتدى عليهم

كتب- مصطفى علي:

أدان مجلس نقابة الصحفيين، الجريمة التي ارتكبت بحق زملاء صحفيين، بحسب بيان صحفي صادر منذ قليل، خلال أدائهم مهام عملهم في تغطية فعاليات تلقي أوراق المرشحين لانتخابات نقابة الصيادلة.

وأكد مجلس النقابة، أن هذه الجريمة لن تمر دون حساب كل من تورط فيها، بالاعتداء أو التحريض، أو توفير الحماية للمعتدين، وأنها في سبيل ذلك، تدعم أعضاءها في جميع الإجراءات القانونية، التي اتخذت لحفظ حقوقهم.

وقال البيان، لقد ساندت النقابة أعضاءها، منذ اللحظة الأولى لوقوع الاعتداء، بتواجد عضوين بالمجلس ومحامي النقابة، جوار زملائهم في كل الإجراءات القانونية، كما تلقى نقيب الصحفيين، اتصالًا من نقيب الصيادلة، أعرب خلاله عن اعتذاره عما حدث، وشروعه في بدء إجراءات التحقيق الداخلي، للوقوف على المتسبب في الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

وشددت نقابة الصحفيين على أنها، ستتصدى لكل من يظن للحظة، أنه بإمكانه الاعتداء على حق صحفي دون عقاب، ومن ثم ستوفر النقابة كل سبل الدعم القانوني، والنقابي لأعضائها، حتى انتزاع حقهم من أنياب المعتدين.

ودعت نقابة الصحفيين جميع الزملاء بمقاطعة أخبار نقابة الصيادلة وكل ما يتعلق بالنقابة من أنشطة وانتخابات ومرشحين في كافة الصحف والمواقع الصحفية، لحين انتهاء التحقيقات وانتزاع حقوق الزملاء الصحفيين المعتدي عليهم أدبياً ومادياً.