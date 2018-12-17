محافظ البحر الأحمر لوزير التعليم: "سر على بركة الله أيها الفارس الهمام"

كتب- أسامة عبد الكريم:

أشاد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، باستراتيجية تطوير التعليم المصري، التي ينفذها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، واصفًا إياه بـ"الفارس الهمام".

وقال عبدالله، خلال كلمته بمؤتمر مصر تسطيع بالعلماء، الذي تنظمه وزارة الهجرة بمدينة الغردقة: "نصطف وندعم منظومة التعليم التي يقودها الفارس الهمام طارق شوقي".

وأكد محافظ البحر الأحمر، أن الاستراتيجية تحمل الخير لمصر؛ لإعداد جيل جديد على أساس علمي سليم وخلقي رفيع، مشيرًا إلى أن هماك قوى لا تريد لخير لمصر، ولكن الله سينصر الحق.

ووجه عبدالله كلمة لوزير التربية والتعليم قائلًا: "سر على بركة الله"، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يشغله بناء الإنسان المصري.