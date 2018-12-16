قومي حقوق الإنسان يتلقى شكاوى مواطني بورسعيد

كتب- محمد نصار:

تواصل بعثة المجلس القومي لحقوق الإنسان أنشطتها وفعالياتها في اليوم الثاني لأسبوع نشر ثقافة حقوق الإنسان بمحافظة بورسعيد.

وافتتح وفد المجلس، صباح اليوم الأحد، الدورة التدريبية "أساسيات حقوق الإنسان لمكلفات الخدمة العامة ومستفيدات تكافل الكرامة" الحاصلات علي مؤهل عالي وتستمر الدورة التدريبية على مدار يومين وذلك في إطار التعاون بين المجلس ووزارة التضامن الاجتماعي.

ويستهدف اليوم الثاني لأسبوع أنشطة المجلس، لقاء منظمات المجتمع المدني للتعرف على التحديات التي تواجه تلك المنظمات في تأدية دورها ومهامها، وكذلك الدور الذي يجب أن تقوم به في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وتلقت فرق العمل الميدانية (المكاتب المتنقلة) الشكاوى وطلبات المواطنين في مناطق وشوارع وأحياء بورسعيد، حيث تجولت البعثة في حي الزهور، ومنطقة المروة والصفا، وشارع الشيخ عبدالحكيم، وشارع علي بن أبي طالب، وعمارات العروبان، ومنطقة بورفؤاد، ومنطقة الأمل، وحي السلام، وحي الإمارات، وشارع سيد متولي "محمد علي سابقاً".

وتستمر فرق العمل الميدانية في تلقي شكاوى المواطنين في المحافظة على مدار اليوم وغدًا، للتعرف على احتياجات المواطنين والعمل على حلها مع كافة الجهات المعنية وبما يعزز حقوق الإنسان.