السيسي: الكليات العسكرية تقوم بإعداد الرجال الذين يقدمون حياتهم فداء للوطن

القاهرة- أ ش أ:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، إن الكلية الحربية والكليات العسكرية تقوم بإعداد الرجال الذين يقدمون حياتهم ودماءهم لوطنهم وبلدهم من أجل أن تعيش الدولة وتستمر بفضل الله وأيضا بفضل تضحيات أبنائها من القوات المسلحة ورجال الشرطة.

جاء ذلك في كلمة للرئيس السيسي خلال الزيارة التي قام بها فجر اليوم للكلية الحربية، حيث التقى بطلبة الكليات العسكرية أثناء تأدية تدريباتهم الصباحية.

ورحب الرئيس بالطلبة المستجدين في الكلية الحربية، قائلا: "أهلا بكم وأود أن أقول لكم إن النظام والحياة داخل الكلية مختلفة، فهناك الكثير من الالتزام والانضباط والمسؤولية التي ستقع علي عاتقكم، فالحياة هنا مختلفة عما تعودتم عليه سابقا، فتلك فترة اختبار لكم ولاستعدادكم لتحمل الحياة القاسية أم لأ"، معربا عن تمنياته لكل الطلاب بالتوفيق.

ووجه السيسي حديثه للطلاب المستجدين قائلا: "إن الحياة داخل الكلية تحتاج الكثير من نكران الذات والتضحية، ومنذ البداية يجب أن تتحلوا بالالتزام والانضباط وسوف تجدون أن الحياة هنا مختلفة عما كنتم تألفون عليه في حياتكم المدنية والأسرية، وأنني حرصت أن التقى بكم في هذه الفترة لأؤكد لكم أننا مصرون مثلما تعودنا في الكلية الحربية والكليات العسكرية أن نقوم بإعداد الرجال الذين يقدمون حياتهم ودماءهم لوطنهم وبلدهم من أجل أن تعيش الدولة وتستمر بفضل الله وبفضل تضحيات أبنائها منكم ومن الشرطة وأن يحافظوا عليها ويقوموا بحمايتها ويكونوا على استعداد دائم أن يقدموا أرواحهم ودماءهم من أجلها".

وتابع: "يجب أن تكون لديكم إرادة قوية وتحمل؛ لأن هذه الفترة لن تنتهي، وأنا مصر هذه المرة على هذا الأمر إلا عندما تكون كل القياسات التي نستهدفها في كل المهارات وفي كل المستويات تكون تحققت خلال هذه الفترة، ويجب على الجميع اغتنام هذه الفرصة".

وقال السيسي:"لن أنسى أن أقول لكم أن تلك الفترة للاختبار وأتمنى من الله أن يوفقكم، ونحن نحتاج كمسؤولين عن الدولة أن نتعرف على أشكال الصراع والحروب المختلفة فلدينا أمثلة عملية لكل إجراء وأسلوب وآلية تستخدم لتدمير الدول وبالتالي نحن كمسئولين عن الأمن القومي وحماية بلدنا نحتاج أن نتعلم هذا جيدا، أولا لكي نكون على علم ودراية تامة به لأنه من الممكن أن ينفذ علينا ووقتها يجب أن نكون على استعداد تام له"، مشيرا إلى أن الكليات العسكرية تقوم بتدريب الطلاب على برامج وأمثلة عملية هدفها كيفية هدم الدول.​