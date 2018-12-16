"الإيقاف وإلغاء الترخيص".. "السياحة" تعلن معاقبة الشركات المخالفة لضوابط العمرة

كتب- يوسف عفيفي:

اعتمدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بعض القرارات الوزارية والتي انتهت اللجنة القانونية بالوزارة من إصدار توصيات بشأنها والخاصة بمجازاة بعض الشركات السياحية المخالفة.

وذكرت وزارة السياحة في بيان لها اليوم، أن "القرارات الوزارية تدرجت بالعقوبات تبعاً لجسامة المخالفة وفقاً للقانون والضوابط والقرارات الوزارية المنظمة ، بدءًا من إيقاف نشاط السياحة الدينية بالشركة جزئيا من شهر وحتى عام ، مروراً بإلغاء أفرع بعض الشركات السياحية، ووصولاً إلى إلغاء ترخيص الشركة".

جاء بناء على تقارير لجان التفتيش الميدانية المشتركة، ومحاضر إثبات الحالة للجان الوزارة المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، والشكاوى المقدمة من المواطنين -بحسب البيان.

ووجهت وزيرة السياحة، مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين، بتكثيف المتابعة والرقابة على الشركات السياحية المنظمة لرحلات عمرة 1440هـــ والتأكد من تنفيذ الشركات لبرامجها المعتمدة من الوزارة ، وتوفير كل السبل لراحة ورعاية المعتمرين المصريين، بدءاً من سفر المعتمر وحتى عودته الى أرض الوطن، وبذل المزيد من الجهد للعمل على إنجاح المواسم القادمة على غرار نجاح الموسم المنصرم 1439هــ .