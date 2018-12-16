وزير التعليم يعلن افتتاح مدارس حكومية دولية بنظام الدبلومة الأمريكية قريبًا

القاهرة - مصراوي:

كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، عن افتتاح مدارس حكومية دولية بنظام الدبلومة الأمريكية بمصروفات 15 ألف جنيه سنويا قريبًا.

وأضاف "شوقى" خلال حواره مع الإعلامى "عمرو أديب"، مقدم برنامج "الحكاية" عبر قناة "إم بى سى مصر": "هناك 10 مدارس ستفتح قريبًا بمصاريف 15 ألف جنيه، بجانب 35 مدرسة يابانية يجرى افتتاحها أيضًا لمن يرغب في التقدم لها".

وأشار شوقى، إلى أن هناك خطة لتطوير التعليم الفنى، قائلا: إستراتيجة التعليم الجديدة تتضمن إنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية على معايير الجودة، بالإضافة لإنشاء المدارس اليابانية.