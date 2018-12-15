سامح عاشور: "التعليم المفتوح" فاشل.. و"المحامين" ليست "الحيطة المائلة"

كتب - مصطفى علي:

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن النقابة ليست "الحيطة المائلة" فيما يتعلق بقضية خريجي التعليم المفتوح.

وأضاف "عاشور" خلال استضافته ببرنامج "الأفوكاتو" اليوم السبت، عبر قناة "القاهرة والناس 2"، إن النقابة ليست أقل من القضاء والجامعات بعدما رفضا خريجي نظام التعليم المفتوح، واصفا إياه بـ "مشروع تعليمي فاشل".

وأضاف: "النقابة تدخلت وأعلنت رفضها الواضح له، والمجلس الأعلى للجامعات شكل لجنة لدراسة جدوى التعليم المفتوح، وانتهت اللجنة بقرار يلغيه"، مشيرا إلى أن قضية التعليم المفتوح تُنظر أمام المحكمة الدستورية العليا وفي انتظار الحكم.